Суд Греции одобрил первую компенсацию за смертельную аварию на железной дороге

Суд первой инстанции в Афинах принял первое решение о компенсации родственникам погибшего в резонансной аварии возле железнодорожной станции Лариса в феврале 2023 года.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Греческий суд присудил жене, детям и сестре контролера, который был среди 57 погибших в катастрофе 28 февраля 2023 года, по 200 тысяч евро – всего 800 тысяч евро.

Основанием для компенсации стали моральный ущерб и страдания, которые семья погибшего понесла в результате потери, говорится в решении суда.

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Он возложил ответственность за аварию на государственную компанию железнодорожной инфраструктуры OSE и ее приватизированную бывшую дочернюю компанию Hellenic Train, которая занимается обслуживанием железнодорожного движения.

Суд Афин также признал халатность со стороны руководителя станции Лариса и машиниста локомотива, которая приложилась к трагедии.

Авария на железной дороге, в которой погибли 57 человек, стала самой смертельной в истории Греции. Ее расследование тормозится, а критики обвиняют власти в препятствовании правосудию.

Хотя некоторым должностным лицам греческой железной дороги были выдвинуты обвинения, ни один чиновник или политик так и не был привлечен к ответственности. Это возобновило протесты на фоне все большего возмущения общественности.

Недавно появились аудиодоказательства, свидетельствующие о том, что около 30 из 57 жертв трагедии были еще живы после аварии и умерли позже, возможно, в результате асфиксии или ожогов.