У Греції опозиція ініціює відставку уряду через смертельну аварію на залізниці

Три опозиційні партії Греції пообіцяли винести вотум недовіри правоцентристському уряду країни, звинувативши його в провалі через смертельну аварію на залізниці 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Лідер лівої опозиційної партії Греції СІРІЗА Сократіс Фамелос заявив журналістам у пʼятницю, 31 січня, що спільно з двома іншими опозиційними силами, ПАСОК та "Новими лівими", домагатимуться вотуму недовіри.

"Сьогодні необхідна спільна ініціатива ліберальних партій щодо вотуму недовіри. Докази є, і суспільство вимагає підзвітності", – заявив Фамелос.

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Законодавці з трьох партій пізніше підтвердили, що беруть участь в обговоренні, аби узгодити час винесення вотуму недовіри.

Вотум недовіри навряд чи становитиме пряму загрозу для уряду Кіріакоса Міцотакіса, але може допомогти згуртувати розколоту опозицію країни.

Про ініціативу опозиції стало відомо на тлі все більшого обурення громадськості через затримки в розслідуванні смертельної аварії біля залізничної станції Лариса в лютому 2023 року.

Аварія на залізниці, в якій загинули 57 людей, стала найсмертельнішою в історії Греції. Її розслідування гальмується, а критики звинувачують владу в перешкоджанні правосуддю.

Хоча деяким посадовцям грецької залізниці були висунуті звинувачення, жоден урядовець чи політик так і не був притягнутий до відповідальності.

Останній заклик до притягнення до відповідальності пролунав після того, як минулого тижня з'явилися аудіодокази, які свідчать про те, що близько 30 з 57 жертв трагедії були ще живі після аварії і померли пізніше, можливо, в результаті асфіксії або опіків.