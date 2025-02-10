Зеленский поздравил страны Балтии с отсоединением от российской энергосистемы

Президент Владимир Зеленский поздравил страны Балтии, которые официально отсоединились от российской энергосистемы.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что это был большой день для региона и Европы в целом.

"Страны Балтии – хорошие друзья Украины – официально отсоединились от российской энергосистемы. Их энергетические системы теперь полностью синхронизированы с континентальной европейской сетью", – написал он.

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Украинский президент поздравил Литву, Латвию и Эстонию с этим достижением.

"Важно, что Польша помогает, еще раз доказывая, что сотрудничество между всеми нами означает независимость для каждого из нас", – отметил он.

Зеленский напомнил, что Украина сделала это в 2022 году, а в 2025 году страны Балтии "наконец освободились от этой зависимости".

"Москва больше не может использовать энергию как оружие против них. Это также означает, что Европа стала еще более сплоченной", – заявил украинский президент.

Как известно, 9 февраля, Литва, Латвия и Эстония синхронизировали свои электросети с континентальной Европой в воскресенье после 14:00.

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал это "знаменательным днем", а его предшественница на этом посту, ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала это событие "победой свободы и европейского единства".

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил убеждение, что отсоединение трех стран Балтии от энергосистемы РФ укрепляет энергетическую безопасность балтийских государств.