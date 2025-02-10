У Литві кажуть, що потребують понад 30 млн євро для захисту морських кабелів

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що країна потребує до 34 млн євро з фондів Європейського Союзу для захисту своїх морських кабелів.

Про це він сказав після зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Вільнюсі, передає литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас заявив, що реальна проблема оцінюється в близько 32-34 млн євро тільки з литовської сторони, виходячи із ситуації, яка склалася наразі.

"Ми можемо фінансувати ці речі протягом певного періоду за рахунок власних коштів, якщо пізніше зможемо покрити або відшкодувати їх з європейських фондів. Це більше стосується потоку коштів, але нам потрібне політичне рішення якнайшвидше", – зазначив він.

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Литовський прем’єр пояснив, що кошти необхідні для фізичного та технологічного захисту кабелів.

"Той, хто завдав шкоди, повинен її покрити – звичайно, це передбачає тривалий процес доведення", – сказав він.

Також Палуцкас зауважив, що різниця в цінах на електроенергію також є фактором, тому Литва говорить про додаткові лінії, щоб у разі відключення однієї лінії ціни на електроенергію не підскочили.

Наприкінці січня в Естонії допустили, що судноплавним компаніям, можливо, доведеться платити за користування Балтійським морем, щоб покрити високі витрати на захист підводних кабелів.

На початку лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що капітани суден, які пошкоджують підводну інфраструктуру в Балтійському морі, таку як телекомунікаційні кабелі або трубопроводи, повинні потрапляти під санкції ЄС, щоб запобігти таким діям.