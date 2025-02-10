В Литве говорят, что им нужно более 30 млн евро для защиты морских кабелей

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что страна нуждается в 34 млн евро из фондов Европейского Союза для защиты своих морских кабелей.

Об этом он сказал после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе, передает литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Палуцкас заявил, что реальная проблема оценивается в 32-34 млн евро только с литовской стороны, исходя из сложившейся ситуации.

"Мы можем финансировать эти вещи в течение определенного периода за счет собственных средств, если позже сможем покрыть или возместить их из европейских фондов. Это больше касается потока средств, но нам нужно политическое решение как можно быстрее", – отметил он.

Реклама:

Литовский премьер пояснил, что средства необходимы для физической и технологической защиты кабелей.

"Тот, кто нанес ущерб, должен его покрыть – конечно, это предполагает длительный процесс доказывания", – сказал он.

Также Палуцкас отметил, что разница в ценах на электроэнергию также является фактором, поэтому Литва говорит о дополнительных линиях, чтобы в случае отключения одной линии цены на электроэнергию не подскочили.

В конце января в Эстонии допустили, что судоходным компаниям, возможно, придется платить за пользование Балтийским морем, чтобы покрыть высокие расходы на защиту подводных кабелей.

В начале февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что капитаны судов, которые повреждают подводную инфраструктуру в Балтийском море, такую как телекоммуникационные кабели или трубопроводы, должны попадать под санкции ЕС, чтобы предотвратить такие действия.