У Міноборони Литви заявили, що військовий потенціал Росії зріс утричі з 2022 року

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що військовий потенціал Росії втричі більший, ніж був до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це вона сказала у понеділок, 10 лютого, передає литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Глава Міноборони заявила, що військові можливості Росії вже втричі більші, ніж вони були, коли три роки тому почалося широкомасштабне вторгнення в Україну.

За її словами, Росія розширює свою військову промисловість, ефективно співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном і здатна не тільки воювати в Україні, а й відновлювати і розширювати свої можливості.

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"Росія реформує свої збройні сили, розширює свій персонал, розвиває свою військову промисловість, і робить це дуже швидко. Європа також повинна активізуватися в цій сфері", – зазначила міністерка.

Вона наголосила, що як тільки фронт сповільнюється до такої міри, що втрати з російського боку значно зменшуються – Росія прискорює накопичення потенціалу для наступних етапів війни.

Новий очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що з початку великої російсько-української війни РФ втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими.

Також він зазначив, що у НАТО вважають, що продовження військової підтримки України поставить її в сильнішу позицію під час майбутніх переговорів.

Окрім цього, він зауважив, що зупинити співпрацю Росії із Північною Кореєю можна, зокрема, перехопленням постачань озброєння.