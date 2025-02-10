В Минобороны Литвы заявили, что военный потенциал России вырос втрое с 2022 года

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что военный потенциал России втрое больше, чем был до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Об этом она сказала в понедельник, 10 февраля, передает литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Глава Минобороны заявила, что военные возможности России уже втрое больше, чем они были, когда три года назад началось широкомасштабное вторжение в Украину.

По ее словам, Россия расширяет свою военную промышленность, эффективно сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном и способна не только воевать в Украине, но и восстанавливать и расширять свои возможности.

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"Россия реформирует свои вооруженные силы, расширяет свой персонал, развивает свою военную промышленность, и делает это очень быстро. Европа также должна активизироваться в этой сфере", – отметила Шакалиене.

Она подчеркнула, что как только фронт замедляется до такой степени, что потери с российской стороны значительно уменьшаются – Россия ускоряет накопление потенциала для следующих этапов войны.

Новый глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что с начала большой российско-украинской войны РФ потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Также он отметил, что в НАТО считают, что продолжение военной поддержки Украины поставит ее в более сильную позицию во время будущих переговоров.

Кроме этого, он отметил, что остановить сотрудничество России с Северной Кореей можно, в частности, перехватом поставок вооружения.