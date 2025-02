Каллас поговорила з Папою Римським про потребу справедливого миру в Україні

Глава дипломатії ЄС Кая Калас провела зустріч з Папою Римським Франциском, на якій обговорила, зокрема, необхідність встановити в Україні справедливий мир.

Про зустріч Каллас розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Каллас опублікувала фото з понтифіком, зазначивши, що у розмові йшлося про потребу "справедливого миру" в Україні.

"Ми обговорили війну Росії в Україні та необхідність справедливого і тривалого миру, який забезпечить майбутнє України", – повідомила Каллас у дописі.

