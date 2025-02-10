Каллас поговорила з Папою Римським про потребу справедливого миру в Україні
Глава дипломатії ЄС Кая Калас провела зустріч з Папою Римським Франциском, на якій обговорила, зокрема, необхідність встановити в Україні справедливий мир.
Про зустріч Каллас розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Каллас опублікувала фото з понтифіком, зазначивши, що у розмові йшлося про потребу "справедливого миру" в Україні.
"Ми обговорили війну Росії в Україні та необхідність справедливого і тривалого миру, який забезпечить майбутнє України", – повідомила Каллас у дописі.
I was honoured to meet His Holiness @Pontifex Francis– Kaja Kallas (@kajakallas) February 10, 2025
We discussed Russia’s war in Ukraine and the need for a just and lasting peace that ensures Ukraine’s future.
I also thanked His Holiness for his strong leadership in protecting the most vulnerable & defending human dignity. pic.twitter.com/9JyAo67beI
Нагадаємо, у минулому році Папа Римський в контексті воєн в Україні та на Близькому Сході говорив, що мир шляхом переговорів – "це краще, ніж війна без кінця".
А в традиційному посланні з нагоди Різдва 25 грудня Франциск згадав війну в Україні, закликавши до її припинення та до переговорів про справедливий мир.
Проте найбільший резонанс і критику раніше спричинили слова Папи Римського, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.