Каллас поговорила с Папой Римским о необходимости справедливого мира в Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с Папой Римским Франциском, на которой обсудила, в частности, необходимость установить в Украине справедливый мир.

О встрече Каллас рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Каллас опубликовала фото с понтификом, отметив, что в разговоре речь шла о необходимости "справедливого мира" в Украине.

"Мы обсудили войну России в Украине и необходимость справедливого и длительного мира, который обеспечит будущее Украины", – сообщила Каллас в заметке.

