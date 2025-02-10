Експрем’єра Польщі Моравецького викликали у прокуратуру щодо виборів поштою 2020 року

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький отримав виклик до прокуратури у справі щодо організації голосування поштою у 2020 році.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Моравецького викликали до прокуратури після того, як попереднього тижня з нього зняли депутатський імунітет за його власною ініціативою для слідства у справі.

"Його вже викликали як підозрюваного", – повідомив 10 лютого у телеефірі національний прокурор Даріуш Корнелюк.

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Він не став назвивати день, коли Моравецький має прийти до прокуратури, але зазначив, що ця дата надає експерм’єру достатньо часу для того, щоб підготуватись до процесу.

Нагадаємо, справа стосується виборів президента Польщі, які спершу мали проходити навесні 2020 року – у розпал пандемії коронавірусу. Тоді Моравецький як прем’єр розпорядився почати підготовку до проведення виборів повністю поштовим голосуванням у зв’язку з пандемією.

Зрештою Національна виборча комісія Польщі оголосила, що вибори, заплановані на 10 травня 2020 року, не можуть відбутись. Поляки обирали президента у традиційний спосіб 28 червня і 12 липня.

Згодом це спричинило звинувачення Моравецького у перевищенні повноважень.

У травні 2024 року експрем’єра викликали з цього приводу на засідання слідчої комісії Сейму щодо виборів поштою, де він наполягав, що його рішення проводити поштове голосування у тих обставинах було найбезпечнішим.

Також прокуратура просить зняти недоторканність з депутата польського Сейму від "ПіС" Маріуша Блащака – колишнього міністра оборони.