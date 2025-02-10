Экс-премьера Польши Моравецкого вызвали в прокуратуру по поводу выборов по почте 2020 года

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий получил вызов в прокуратуру по делу об организации голосования по почте в 2020 году.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Моравецкого вызвали в прокуратуру после того, как на предыдущей неделе с него сняли депутатский иммунитет по его собственной инициативе для следствия по делу.

"Его уже вызвали как подозреваемого", – сообщил 10 февраля в телеэфире национальный прокурор Дариуш Корнелюк.

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Он не стал называть день, когда Моравецкий должен прийти в прокуратуру, но отметил, что эта дата предоставляет экс-премьеру достаточно времени для того, чтобы подготовиться к процессу.

Напомним, дело касается выборов президента Польши, которые сначала должны были проходить весной 2020 года – в разгар пандемии коронавируса. Тогда Моравецкий как премьер распорядился начать подготовку к проведению выборов полностью почтовым голосованием в связи с пандемией.

В конце концов Национальная избирательная комиссия Польши объявила, что выборы, запланированные на 10 мая 2020 года, не могут состояться. Поляки выбирали президента традиционным способом 28 июня и 12 июля.

Впоследствии это повлекло обвинения Моравецкого в превышении полномочий.

В мае 2024 года экс-премьера вызвали по этому поводу на заседание следственной комиссии Сейма по выборам по почте, где он настаивал, что его решение проводить почтовое голосование в тех обстоятельствах было самым безопасным.