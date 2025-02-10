Азербайджан заборонив в'їзд російському депутату Валуєву

Азербайджан оголосив персоною нон грата депутата російської Держдуми Ніколая Валуєва із забороною в’їзду в країну.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Азербайджану Айхана Гажизаде, повідомляє "Європейська правда".

Його просили прокоментувати нещодавні висловлювання Валуєва після закриття в Баку "Російського дому". Російський депутат заявив тоді, що Росії слід "придивитися" до діаспор Азербайджану.

"Образливі висловлювання…Валуєва на адресу Азербайджану і нашого народу, а також його погрозливі слова на адресу нашої країни абсолютно неприйнятні", – підкреслив речник азербайджанського МЗС.

Реклама:

Він додав, що у зв’язку із цим ім'я Валуєва було внесено до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Азербайджанської Республіки.

Гажизаде нагадав, що це не перший депутат Держдуми РФ, якому заборонили в’їзд до Азербайджану.

Раніше до цього списку внесли Константіна Затуліна і Віталія Мілонова, які "виступали проти суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану".

"З жалем доводиться констатувати, що всі ці депутати, які виступили проти нашої країни, є членами російської правлячої партії "Единая Россия", – резюмував речник.

Як відомо, відносини між Азербайджаном і РФ перебувають у напруженості після збиття літака "Азербайджанських авіаліній", що прямував із Баку до Грозного.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.

У вівторок, 4 лютого, Міністерство транспорту Казахстану опублікувало звіт із попередніми результатами розслідування катастрофи літака.