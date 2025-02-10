Азербайджан запретил въезд российскому депутату Валуеву

Азербайджан объявил персоной нон грата депутата российской Госдумы Николая Валуева с запретом въезда в страну.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Азербайджана Айхана Гажизаде, сообщает "Европейская правда".

Его просили прокомментировать недавние высказывания Валуева после закрытия в Баку "Русского дома". Российский депутат заявил тогда, что России следует "присмотреться" к диаспорам Азербайджана.

"Оскорбительные высказывания...Валуева в адрес Азербайджана и нашего народа, а также его угрожающие слова в адрес нашей страны абсолютно неприемлемы", – подчеркнул спикер азербайджанского МИД.

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Он добавил, что в связи с этим имя Валуева было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику.

Гажизаде напомнил, что это не первый депутат Госдумы РФ, которому запретили въезд в Азербайджан.

Ранее в этот список внесли Константина Затулина и Виталия Милонова, которые "выступали против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".

"С сожалением приходится констатировать, что все эти депутаты, выступившие против нашей страны, являются членами российской правящей партии "Единая Россия", – резюмировал спикер.

Как известно, отношения между Азербайджаном и РФ находятся в напряженности после сбития самолета "Азербайджанских авиалиний", следовавшего из Баку в Грозный.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли. Он также указал, что России следовало бы признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности.

Во вторник, 4 февраля, Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет с предварительными результатами расследования катастрофы самолета.