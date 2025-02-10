Глава МЗС Польщі: маємо вчитись в українців тому, як виглядає сучасна війна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав вчитись на прикладі України тому, як виглядає сучасна війна, закликавши інвестувати у виробництво безпілотників.

Заяву польського прем’єра наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський зазначив, що хоче бачити більше інвестицій у військову промисловість.

"Ми повинні вчитися в українців, як виглядає сучасна війна, і спиратися на те, що вони вже мають", – додав він.

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За словами очільника МЗС Польщі, минулого року Україна виготовила 1,5 мільйона безпілотників.

"Це їхня лінія оборони, і цього року вони хочуть виготовити 4,5 мільйони. Я мріяв би, щоб наша "авіаційна долина на Підкарпатті" була також долиною безпілотників", – резюмував він.

Сікорський раніше вислювлював переконання, що в майбутніх переговорах про врегулювання війни в Україні участь правителя Кремля Владіміра Путіна грає не головну роль.

Він також казав, що однією з ідей щодо фінансування Європейським Союзом спільних оборонних проєктів є створення банку для переозброєння.