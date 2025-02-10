Глава МИД Польши: должны учиться у украинцев тому, как выглядит современная война

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал учиться на примере Украины тому, как выглядит современная война, призвав инвестировать в производство беспилотников.

Заявление польского премьера приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Сикорский отметил, что хочет видеть больше инвестиций в военную промышленность.

"Мы должны учиться у украинцев, как выглядит современная война, и опираться на то, что они уже имеют", – добавил он.

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По словам главы МИД Польши, в прошлом году Украина изготовила 1,5 миллиона беспилотников.

"Это их линия обороны, и в этом году они хотят изготовить 4,5 миллиона. Я мечтал бы, чтобы наша "авиационная долина на Подкарпатье" была также долиной беспилотников", – резюмировал он.

Сикорский ранее высказывал убеждение, что в будущих переговорах об урегулировании войны в Украине участие правителя Кремля Владимира Путина играет не главную роль.

Он также говорил, что одной из идей по финансированию Европейским Союзом совместных оборонных проектов является создание банка для перевооружения.