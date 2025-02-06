Глава МЗС Польщі підтримав ідею європейського банку для переозброєння

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у Брюсселі, що однією з ідей щодо фінансування Європейським Союзом спільних оборонних проєктів є створення банку для переозброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Сікорський нагадав, що для мирного часу в ЄС існує Європейський банк реконструкції та розвитку, який, однак, не має у своїй місії оборонної підтримки.

"Зараз, перед загрозою війни з боку Росії, ЄС потребує чогось подібного, але в масштабах сьогоднішніх викликів, включаючи відновлення оборонної промисловості та оборони в Європі", – сказав міністр, додавши, що нова ініціатива зі створення банку для переозброєння – це ідея, яку варто розглянути.

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Він діятиме на кшталт Європейського інвестиційного банку, але спеціалізуватиметься на оборонних інвестиціях.

Сікорський, який зустрівся з журналістами в Брюсселі в четвер, підкреслив, що ЄС повинен зміцнювати свою обороноздатність, оскільки це його "страховий поліс". Однак він додав, що, як колишній міністр оборони, розуміє, що оборона є надзвичайно дорогою справою і що на неї потрібно витрачати реальні гроші.

Вони можуть надходити з різних джерел, включаючи збільшення внесків країн-членів, перенаправлення існуючих коштів, наприклад, з політики згуртованості, на посилення оборони Євросоюзу, використання коштів, які не були виділені, наприклад, з фонду реконструкції після пандемії COVID-19, або зі спільних боргів, які взяв на себе ЄС. Нова ідея – це вищезгаданий банк.

"Мені подобається ця пропозиція", – сказав Сікорський, додавши, що якщо ЄС не активує хоча б одне з цих джерел, він може опинитися в складній ситуації.

Міністр також нагадав, що про спільну оборону Євросоюз говорить ще з 1990-х років, коли виявився безпорадним перед обличчям Балканської війни. "Тоді Сполучені Штати мусили запропонувати нам допомогу", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в приватному порядку запропонувала задіяти положення про надзвичайний стан, аби дозволити країнам збільшити витрати на оборону.

Раніше єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс висловив сподівання, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС на оборону було виділено близько 100 млрд євро.

Він також говорив, що ЄС потребує "великого вибуху" в контексті оборонних витрат і політики, аби бути готовим до загрози з боку Росії.