Вучич ждет "больших проблем" для компании под санкциями США, связанной с РФ

Президент Сербии Александар Вучич ожидает "больших проблем" по "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) – энергетической компании с "Газпромом" как одним из акционеров, попавшей под санкции США.

Слова Вучича в интервью сербскому телевидению цитирует балканская служба "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Вучич признался, что надеялся на более быстрое решение ситуации с NIS "без большой политической драмы, с каким-то соглашением и большим пониманием между всеми сторонами, но, очевидно, мы не сможем этого сделать".

Он добавил, что для компании "нет ни хорошего, ни простого решения", а Сербия "будто разрывается между двумя машинами, которые едут в противоположных направлениях".

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NIS оказалась среди ряда компаний, которые попали под последний раунд санкций США, направленных против российского нефтяного сектора.

Российская государственная компания "Газпром нефть" и ее материнская компания "Газпром" владеют 56,15% акций NIS с 2008 года, сербскому государству принадлежит 29,87%, а остальными владеют мелкие акционеры.

Сербия попросила Министерство финансов США по просьбе NIS отложить применение санкций минимум на 90 дней, пока не будет найдено решение относительно отношений собственности в этой компании.