Держсекретар США: головною темою Мюнхенської конференції буде війна в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головним питанням на Мюнхенській безпековій конференції, яка пройде з 14 по 16 лютого, буде війна Росії проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю радіо SiriusXM Patriot, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що головною темою на конференції буде російсько-українська війна.

"Президент Трамп чітко заявив, що війна в Україні має закінчитися. Він збирається почати прокладати широкий шлях вперед, і він хоче, щоб ця війна закінчилася", – запевнив він.

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Відак державний секретар США наголосив, що закінчення війни було б в інтересах усіх, тому, "очевидно, ми будемо обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами".

Як відомо, спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені.

Пізніше Келлог сказав, що не буде презентувати план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого, як заявляли низка ЗМІ.

10 лютого CBS News повідомило, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.