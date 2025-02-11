Госсекретарь США: главной темой Мюнхенской конференции будет война в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, будет война России против Украины.

Об этом он рассказал в интервью радио SiriusXM Patriot, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что главной темой на конференции будет российско-украинская война.

"Президент Трамп четко заявил, что война в Украине должна закончиться. Он собирается начать прокладывать широкий путь вперед, и он хочет, чтобы эта война закончилась", – заверил он.

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Государственный секретарь США подчеркнул, что окончание войны было бы в интересах всех, поэтому, "очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами".

Как известно, специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

Позже Келлог сказал, что не будет представлять план урегулирования войны в Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, как заявляли ряд СМИ.

10 февраля CBS News сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.