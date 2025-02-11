Компанія, що постачатиме газ Придністров’ю, ще веде перемовини щодо української ГТС

Угорська компанія MET Gas and Energy Marketing, яка надалі буде постачати газ невизнаному Придністров’ю за російські кредитні гроші, ще домовляється з українським оператором ГТС, оскільки частина маршруту йде через територію України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

У MET Group повідомили RFE/RL, що для реалізації постачання газу Придністров’ю потрібна домовленість також з оператором української ГТС, і ці перемовини ще ведуться.

Речник пресслужби Тобіас Кістнер на запит про коментар відповів, що компанія "в цілому готова до постачання", але ці поставки для "Молдовагазу" можливі "лише якщо українська ГТС буде готовою". За його словами, перемовини з українським оператором ведуться і "очікується прогрес".

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Постачання може відбуватися або через Трансбалканський коридор (газопровід, що пролягає через територію України, Молдови, Румунії, Болгарії і Туреччини), або через трубопровід, що перетинає територію Молдови з півночі.

Нагадаємо, 10 лютого в уряді Молдови заявили, що Тирасполь під тиском Москви відмовився приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи, а лідер невизнаного регіону повідомив, що газ купуватимуть за кредит від Росії.



У Єврокомісії зазначили, що пропозиція про надання Придністров’ю 60 млн євро для подолання енергокризи з пакетом умов залишається в силі.