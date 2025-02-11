Компания, которая будет поставлять газ Приднестровью, еще ведет переговоры по украинской ГТС

Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing, которая в дальнейшем будет поставлять газ непризнанному Приднестровью за российские кредитные деньги, еще договаривается с украинским оператором ГТС, поскольку часть маршрута идет через территорию Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

В MET Group сообщили RFE/RL, что для реализации поставок газа Приднестровью нужна договоренность также с оператором украинской ГТС, и эти переговоры еще ведутся.

Представитель пресс-службы Тобиас Кистнер на запрос о комментарии ответил, что компания "в целом готова к поставкам", но эти поставки для "Молдовагаза" возможны "только если украинская ГТС будет готова". По его словам, переговоры с украинским оператором ведутся и "ожидается прогресс".

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Поставки могут происходить либо через Трансбалканский коридор (газопровод, пролегающий через территорию Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции), либо через трубопровод, пересекающий территорию Молдовы с севера.

Напомним, 10 февраля в правительстве Молдовы заявили, что Тирасполь под давлением Москвы отказался принимать предложенную ЕС помощь на 60 млн евро для преодоления энергокризиса, а лидер непризнанного региона сообщил, что газ будут покупать за кредит от России.

В Еврокомиссии отметили, что предложение о предоставлении Приднестровью 60 млн евро для преодоления энергокризиса с пакетом условий остается в силе.