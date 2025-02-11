Ryanair несподівано скасувала рейси з Таллінна до низки міст Європи на літній сезон

Ірландський лоукостер Ryanair несподівано скасував рейси зі столиці Естонії Таллінна до низки міст Європи на "літній сезон" з квітня по жовтень, які початково планувалися.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У понеділок аеропорт Таллінна почав отримувати масові повідомлення від пасажирів, які купують квитки, про те, що низка рейсів Ryanair недоступні для бронювання і їх скасовано.

Зокрема, йдеться про рейси до Рима, Бергамо й Тревізо (Італія), Пафоса (Греція), Відня (Австрія) та Біллунда (Данія) на період з квітня до жовтня.

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"Для нас це стало великою несподіванкою, тому що на зустрічі минулого тижня авіакомпанія підтвердила, що влітку буде літати на 11 маршрутах. Авіакомпанія не інформувала нас про якесь невдоволення маршрутами, зборами за обслуговування чи зміни до графіку польотів", – повідомила речниця аеропорту Марго Гольц.

Вона додала, що аеропорт з’ясовуватиме з компанією, що стало причиною такого рішення.

Частина рейсів з Таллінна за згаданими маршрутами ймовірно залишаться доступними – їх виконуватиме Air Baltic. Ця компанія з літнього сезону 2025 року відкриває і нові маршрути – до столиці Ісландії Рейк’явіка та іспанської Барселони.

Раніше повідомляли, що Ryanair розробляє плани відновлення польотів в Україну на тлі сподівань на те, що президент США Дональд Трамп допоможе завершити війну з Росією.

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