Ryanair неожиданно отменила рейсы из Таллинна в ряд городов Европы на летний сезон

Ирландский лоукостер Ryanair неожиданно отменил рейсы из столицы Эстонии Таллинна в ряд городов Европы на "летний сезон" с апреля по октябрь, которые изначально планировались.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В понедельник аэропорт Таллинна начал получать массовые сообщения от пассажиров, покупающих билеты, о том, что ряд рейсов Ryanair недоступны для бронирования и отменены.

В частности, речь идет о рейсах в Рим, Бергамо и Тревизо (Италия), на Пафос (Греция), в Вену (Австрия) и Биллунд (Дания) на период с апреля по октябрь.

Реклама:

"Для нас это стало большой неожиданностью, потому что на встрече на прошлой неделе авиакомпания подтвердила, что летом будет летать на 11 маршрутах. Авиакомпания не информировала нас о каком-то недовольстве маршрутами, сборами за обслуживание или изменениями в графике полетов", – сообщила пресс-секретарь аэропорта Марго Гольц.

Она добавила, что аэропорт будет выяснять с компанией, что стало причиной такого решения.

Часть рейсов из Таллинна по упомянутым маршрутам вероятно останутся доступными – их будет выполнять Air Baltic. Эта компания с летнего сезона 2025 года открывает и новые маршруты – в столицу Исландии Рейкьявик и испанскую Барселону.

Ранее сообщалось, что Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину на фоне надежд на то, что президент США Дональд Трамп поможет завершить войну с Россией.

Читайте также: Украина – не Израиль. Возможно ли открыть украинское небо до конца войны?