Ryanair неожиданно отменила рейсы из Таллинна в ряд городов Европы на летний сезон
Ирландский лоукостер Ryanair неожиданно отменил рейсы из столицы Эстонии Таллинна в ряд городов Европы на "летний сезон" с апреля по октябрь, которые изначально планировались.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
В понедельник аэропорт Таллинна начал получать массовые сообщения от пассажиров, покупающих билеты, о том, что ряд рейсов Ryanair недоступны для бронирования и отменены.
В частности, речь идет о рейсах в Рим, Бергамо и Тревизо (Италия), на Пафос (Греция), в Вену (Австрия) и Биллунд (Дания) на период с апреля по октябрь.
"Для нас это стало большой неожиданностью, потому что на встрече на прошлой неделе авиакомпания подтвердила, что летом будет летать на 11 маршрутах. Авиакомпания не информировала нас о каком-то недовольстве маршрутами, сборами за обслуживание или изменениями в графике полетов", – сообщила пресс-секретарь аэропорта Марго Гольц.
Она добавила, что аэропорт будет выяснять с компанией, что стало причиной такого решения.
Часть рейсов из Таллинна по упомянутым маршрутам вероятно останутся доступными – их будет выполнять Air Baltic. Эта компания с летнего сезона 2025 года открывает и новые маршруты – в столицу Исландии Рейкьявик и испанскую Барселону.
Ранее сообщалось, что Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину на фоне надежд на то, что президент США Дональд Трамп поможет завершить войну с Россией.
Читайте также: Украина – не Израиль. Возможно ли открыть украинское небо до конца войны?