Шольц перед виборами пообіцяв ніколи не співпрацювати з ультраправими

Німецький канцлер Олаф Шольц у вівторок, 11 лютого, виступаючи в парламенті перед національними виборами 23 лютого, пообіцяв, що його Соціал-демократична партія (СДПН) не буде співпрацювати ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У вівторок, 11 лютого, Шольц звинуватив свого суперника – кандидата у канцлери та лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца – у тому, що він порушив своє слово у цьому питанні.

"Ніколи, дійсно ніколи ми не будемо робити спільну справу з ультраправими", – запевнив Шольц.

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Як пише агентство, "АдН" наразі посідає друге місце, випереджаючи СДПН, а блок Мерца з ХДС/ХСС має всі шанси отримати найбільшу кількість голосів. Усі партії виключили можливість створення коаліції з "АдН".

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН".

Однак 31 січня законопроєкт Мерца не пройшов поіменне голосування та був відхилений Бундестагом.

Пізніше Мерц заявив, що його опозиційний блок ХДС/ХСС за жодних обставин не співпрацюватиме з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.