КС Румунії збереться на засідання через відставку президента Йоганніса

Конституційний суд Румунії у вівторок збирається на засідання у зв’язку з несподіваним рішенням президента Клауса Йоганніса подати у відставку раніше, ніж йому оберуть наступника на повторно призначених виборах.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

КС Румунії на засіданні 11 лютого має ухвалити розпорядження про те, що через відставку Йоганніса обов’язки президента починає виконувати очільник Сенату і лідер Національно-ліберальної партії Румунії (PNL) Іліє Боложан.

Боложан вже призупинив членство у PNL, оскільки за законом особа на посаді президента повинна бути позапартійною.

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Партія у зв’язку з цим увечері збереться для призначення новим своїм лідером віцеголови Кетеліна Предою.

Рішення стосовно нового очільника Сенату парламенту Румунії також очікується у вівторок.

Нагадаємо, 10 лютого президент Румунії Клаус Йоганніс, чий президентський термін офіційно закінчився в грудні, оголосив, що йде у відставку, аби не розпалювати кризу довкола його посади.

Початково очікували, що Йоганніс залишиться на посаді до обрання наступника на повторно призначених виборах у травні 2025 року.

Вимога відставки Йоганніса стала одним із гасел прихильників ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів".