КС Румынии соберется на заседание из-за отставки президента Йоханниса

Конституционный суд Румынии во вторник собирается на заседание в связи с неожиданным решением президента Клауса Йоханниса подать в отставку раньше, чем ему выберут преемника на повторно назначенных выборах.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

КС Румынии на заседании 11 февраля должен принять распоряжение о том, что из-за отставки Йоханниса обязанности президента начинает выполнять глава Сената и лидер Национально-либеральной партии Румынии (PNL) Илие Боложан.

Боложан уже приостановил членство в PNL, поскольку по закону лицо на посту президента должно быть беспартийным.

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Партия в связи с этим вечером соберется для назначения новым своим лидером вице-председателя Кэтелина Предой.

Решение относительно нового главы Сената парламента Румынии также ожидается во вторник.

Напомним, 10 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис, чей президентский срок официально закончился в декабре, объявил, что уходит в отставку, чтобы не разжигать кризис вокруг его должности.

Изначально ожидалось, что Йоханнис останется на посту до избрания преемника на повторно назначенных выборах в мае 2025 года.

Требование отставки Йоханниса стало одним из лозунгов сторонников ультраправого кандидата Келина Джорджеску и ультраправого "Альянса за объединение румын".