В правительстве Армении объяснили, зачем нужен законопроект о вступлении в ЕС

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что инициированный правительством законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский Союз не является заявкой на такое вступление.

Его слова во время выступления в парламенте Армении цитирует агентство "Арменпресс", сообщает "Европейская правда".

Ованнисян подчеркнул, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.

"Законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз также созвучен проведению Республикой Армения сбалансированной и уравновешенной внешней политики, которая направлена на диверсификацию сотрудничества в сфере экономики и безопасности", – подчеркнул он.

Реклама:

Заместитель главы МИД Армении также перечислил достижения в двусторонних отношениях ЕС и Еревана, в частности диалог по визовой либерализации и гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза.

Он также отметил, что "Европейский Союз продолжает оставаться основным партнером Армении в поддержке развития институтов, основанных на общих ценностях".

Напомним, в начале января правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС.

Его рассмотрение в армянском парламенте продлится 11-14 февраля.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.