У Туреччині затримали 10 високопосадовців муніципалітетів Стамбула

Турецька поліція у вівторок затримала 10 високопосадовців районних муніципалітетів Стамбула за ймовірні зв'язки з курдськими бойовиками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Серед затриманих – заступники голів районів Картал і Аташехір і вісім членів районних муніципальних рад. Усі вони є членами головної опозиційної Республіканської народної партії Туреччини.

Їх затримали за підозрою в призначенні на муніципальні посади людей, імовірно пов'язаних із курдськими бойовиками, що дало змогу Робітничій партії Курдистану, або РПК, проникнути в муніципалітети.

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Критики вважають затримання частиною урядової кампанії з дискредитації мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого розглядають як потенційного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана на майбутніх президентських виборах.

Раніше у Туреччині затримали трьох журналістів опозиційного телеканалу Halk TV, які висвітлювали судове розслідування щодо мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Мер Стамбула уже був засуджений за звинуваченням в образі членів Вищої виборчої ради Туреччини, і йому загрожує заборона на політичну діяльність, якщо його вирок 2022 року буде підтверджено судом вищої інстанції.

Він також перебуває під слідством за обвинуваченням у причетності до ймовірної фальсифікації пропозицій на тендері, проведеному 2015 року.

31 січня у Стамбулі сталась сутичка між поліцією і протестувальниками, які прийшли до будівлі суду, щоб висловити свою підтримку Імамоглу.