В Турции задержали 10 высокопоставленных чиновников муниципалитетов Стамбула

Турецкая полиция во вторник задержала 10 высокопоставленных чиновников районных муниципалитетов Стамбула за вероятные связи с курдскими боевиками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Среди задержанных – заместители глав районов Картал и Аташехир и восемь членов районных муниципальных советов. Все они являются членами главной оппозиционной Республиканской народной партии Турции.

Их задержали по подозрению в назначении на муниципальные должности людей, предположительно связанных с курдскими боевиками, что позволило Рабочей партии Курдистана, или РПК, проникнуть в муниципалитеты.

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Критики считают задержание частью правительственной кампании по дискредитации мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого рассматривают как потенциального соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах.

Ранее в Турции задержали трех журналистов оппозиционного телеканала Halk TV, которые освещали судебное расследование в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Мэр Стамбула уже был осужден по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции, и ему грозит запрет на политическую деятельность, если его приговор 2022 года будет подтвержден судом высшей инстанции.

Он также находится под следствием по обвинению в причастности к предполагаемой фальсификации предложений на тендере, проведенном в 2015 году.

31 января в Стамбуле произошла стычка между полицией и протестующими, которые пришли к зданию суда, чтобы выразить свою поддержку Имамоглу.