Президент Украины рассказал, что предложит России во время "мирных переговоров"

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что вопрос обмена оккупированных Киевом и Москвой территорий может быть одной из тем возможных "мирных переговоров" с Россией.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью The Guardian.

Зеленский заявил, что в случае, если Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он планирует предложить России прямой обмен территориями.

"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал он.

Реклама:

Глава государства добавил, что не знает, какую часть оккупированных Россией земель Украина попросит взамен: "Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета".

Как известно, уже более полугода Украина удерживает часть территории в Курской области России.

Трамп в последние недели неоднократно говорил, что ведет переговоры о завершении войны в Украине, и они вроде бы идут "достаточно хорошо".

По неподтвержденным данным, президент США уже поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Он также выражал готовность встретиться с Владимиром Зеленским.