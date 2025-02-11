Греція оголосила нові заходи підтримки для Санторіні, який потерпає від землетрусів

Греція у вівторок оголосила про тимчасові заходи з підтримки працівників на популярному туристичному острові Санторіні, який вже другий тиждень потерпає від землетрусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Влада закрила школи на Санторіні та прилеглих островах і направила туди рятувальників та армію. Понад 11 тисяч осіб, серед яких багато сезонних робітників, покинули острів.

Міністерство праці Греції заявило, що вживає заходів щодо збереження робочих місць і надання фінансової підтримки працівникам і підприємствам на Санторіні, який є одним з найпопулярніших літніх курортів Європи.

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Згідно з ухваленими заходами, підприємства можуть призупинити дію контрактів із працівниками до 3 березня, але звільнення заборонені.

Після закінчення періоду призупинення компаніям необхідно буде зберегти колишню кількість робочих місць.

Працівники, чиї контракти були припинені, також матимуть право на державну компенсацію в розмірі до 534 євро у вигляді грошових виплат протягом 30 днів.

У понеділок профспілка, що представляє працівників харчової та туристичної промисловості (POEET), висловила стурбованість тим, що працівники залишилися незахищеними.

"Упродовж майже двох тижнів кожне підприємство самостійно вирішує, призупиняти йому роботу чи ні, унаслідок чого сотні працівників наразі не мають доходу і, що ще важливіше, не платять страхових внесків", – ідеться в повідомленні.

Підвищена сейсмічна активність в районі островів Санторіні й Аморгос почалася орієнтовно з 26 січня. Через часті поштовхи, що можуть бути провісником сильного землетрусу, тисячі туристів і мешканців поїхали з острова. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

Ввечері 10 лютого Санторіні сколихнув найсильніший за цей час поштовх магнітудою 5.3.