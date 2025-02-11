Греция объявила новые меры поддержки для Санторини, который страдает от землетрясений

Греция во вторник объявила о временных мерах по поддержке работников на популярном туристическом острове Санторини, который уже вторую неделю страдает от землетрясений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти закрыли школы на Санторини и прилегающих островах и направили туда спасателей и армию. Более 11 тысяч человек, среди которых много сезонных рабочих, покинули остров.

Министерство труда Греции заявило, что принимает меры по сохранению рабочих мест и оказанию финансовой поддержки работникам и предприятиям на Санторине, который является одним из самых популярных летних курортов Европы.

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Согласно принятым мерам, предприятия могут приостановить действие контрактов с работниками до 3 марта, но увольнения запрещены.

После окончания периода приостановления компаниям необходимо будет сохранить прежнее количество рабочих мест.

Работники, чьи контракты были приостановлены, также будут иметь право на государственную компенсацию в размере до 534 евро в виде денежных выплат в течение 30 дней.

В понедельник профсоюз, представляющий работников пищевой и туристической промышленности (POEET), выразил обеспокоенность тем, что работники остались незащищенными.

"В течение почти двух недель каждое предприятие самостоятельно решает, приостанавливать ему работу или нет, в результате чего сотни работников в настоящее время не имеют дохода и, что еще важнее, не платят страховых взносов", – говорится в сообщении.

Повышенная сейсмическая активность в районе островов Санторини и Аморгос началась ориентировочно с 26 января. Из-за частых толчков, которые могут быть предвестником сильного землетрясения, тысячи туристов и жителей уехали с острова. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

Вечером 10 февраля Санторини всколыхнул сильнейший за это время толчок магнитудой 5.3.