"Альтернативе для Германии" завещали 6 млн евро

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получила почти 6 млн евро, которые ей завещала покойная донор.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно поданному "АдН" отчету в Бундестаг, бывшая донор партии Хельга Шваб из Берлина завещала федеральному объединению партии активы на общую сумму 5 957 969,66 евро.

Кроме того, из отчета выяснилось, что в 2023 году немецкие ультраправые стали владельцем двух многоквартирных домов в Берлине стоимостью 2 и 2,15 миллиона евро соответственно.

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Согласно финансовому отчету, чистые активы "АдН" с 2022 по 2023 год (год отчетности) выросли примерно на 14,8 миллиона евро до примерно 38,3 миллиона евро.

В Германии о любом пожертвовании в пользу партии, превышающем 35 тысяч евро, необходимо сообщить президенту Бундестага.

В начале февраля стало известно, что "Альтернатива для Германии" задекларировала одноразовое пожертвование в размере около 2,35 млн евро.

Это происходит за считанные недели перед досрочными выборами в Бундестаг. В последних опросах "Альтернатива для Германии" стабильно держится на втором месте после консервативного блока ХДС/ХСС с 20-21% голосов.