Премьер Литвы заявил, что страна не отступает от плана увеличения оборонного бюджета

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что остается преданным плану резкого увеличения расходов на оборону страны.

Об этом он заявил в интервью литовскому вещателю LRT, пишет "Европейская правда".

Палуцкас заверил – Литва не отступает от целей, которые были поставлены.

Как известно, в прошлом месяце Государственный совет обороны, в состав которого входят политические и военные лидеры страны, согласился повысить военные расходы до 5-6% ВВП в течение следующих пяти лет.

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"Чтобы реализовать [цели] устойчивым образом, не перекладывая все бремя на налогоплательщиков, нам нужно проявить творчество и выполнить домашнее задание, но оно уже выполняется", – сказал литовский премьер.

Это его заявление появилось на фоне того, что ранее Палуцкас сказал, что договоренность о выделении 5-6% ВВП на оборону в течение следующих пяти лет не была формализована ни в одном документе.

В частности, экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, который был избран новым лидером крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заявил, что если страна не сможет достичь целевого показателя финансирования обороны в размере 5-6% от ВВП, она потерпит "огромный дипломатический удар".

Как известно, президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что считает необходимым увеличить оборонные расходы в следующие пять лет до 5-6% ВВП.