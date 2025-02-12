На південному заході Польщі загасили велику пожежу у заповіднику

Польські пожежники в ніч проти 12 лютого загасили велику пожежу у природному заповіднику в Підкарпартському воєводстві.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у природному заповіднику Долина Смаркатей, що розташований у Підкарпатському воєводстві західніше Жешува. Вогнеборці працювали більше 10 годин.

Відділ волонтерської пожежної служби с. Чайкова

"Постраждало багато гектарів, але переважно пустир, не ліс", – прокоментували у пожежній команді.

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За попередніми оцінками, йдеться про 7-8 гектарів території. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Минулого тижня у Гданську горіла історична будівля, де знаходився великий склад з електровелосипедами.

У Парижі в кінці січня серйозно постраждала від пожежі історична будівля мерії одного з округів.