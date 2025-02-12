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На південному заході Польщі загасили велику пожежу у заповіднику

Новини — Середа, 12 лютого 2025, 10:44 — Марія Ємець

Польські пожежники в ніч проти 12 лютого загасили велику пожежу у природному заповіднику в Підкарпартському воєводстві.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у природному заповіднику Долина Смаркатей, що розташований у Підкарпатському воєводстві західніше Жешува. Вогнеборці працювали більше 10 годин. 

 
Відділ волонтерської пожежної служби с. Чайкова

"Постраждало багато гектарів, але переважно пустир, не ліс", – прокоментували у пожежній команді. 

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За попередніми оцінками, йдеться про 7-8 гектарів території. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. 

Минулого тижня у Гданську горіла історична будівля, де знаходився великий склад з електровелосипедами.

У Парижі в кінці січня серйозно постраждала від пожежі історична будівля мерії одного з округів.

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