На юго-западе Польши потушили крупный пожар в заповеднике
Новости — Среда, 12 февраля 2025, 10:44 —
Польские пожарные в ночь на 12 февраля потушили крупный пожар в природном заповеднике в Подкарпатском воеводстве.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Пожар вспыхнул в природном заповеднике Долина Смаркатей, который расположен в Подкарпатском воеводстве западнее Жешува. Пожарные работали более 10 часов.
"Пострадало много гектаров, но преимущественно пустырь, не лес", – прокомментировали в пожарной команде.
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По предварительным оценкам, речь идет о 7-8 гектарах территории. В результате пожара никто не пострадал.
На прошлой неделе в Гданьске горело историческое здание, где находился большой склад с электровелосипедами.
В Париже в конце января серьезно пострадало от пожара историческое здание мэрии одного из округов.
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