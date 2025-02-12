На юго-западе Польши потушили крупный пожар в заповеднике

Польские пожарные в ночь на 12 февраля потушили крупный пожар в природном заповеднике в Подкарпатском воеводстве.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в природном заповеднике Долина Смаркатей, который расположен в Подкарпатском воеводстве западнее Жешува. Пожарные работали более 10 часов.

Відділ волонтерської пожежної служби с. Чайкова

"Пострадало много гектаров, но преимущественно пустырь, не лес", – прокомментировали в пожарной команде.

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По предварительным оценкам, речь идет о 7-8 гектарах территории. В результате пожара никто не пострадал.

На прошлой неделе в Гданьске горело историческое здание, где находился большой склад с электровелосипедами.

В Париже в конце января серьезно пострадало от пожара историческое здание мэрии одного из округов.