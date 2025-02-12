Зеленський прокоментував взаємодії між адміністрацією Трампа і Кремлем

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не знає деталей взаємодії між новою адміністрацією Білого дому і Кремлем, але сподівається на зустріч американської сторони з Україною до того, як почнуться зустрічі російської та американської сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленського запитали про повідомлення New York Post, де стверджують, що Трамп визнав свою телефонну розмову з правителем Росії Владіміром Путіним.

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"Я чесно не знаю деталей, про що сказав президент Трамп. Напевно він так і сказав, що не дуже хоче відповідати. Напевно, він і не дуже хоче, щоб усі знали деталі. І це його особисті рішення", – сказав президент.

"Для мене дуже важливо, щоб перед зустрічами американської сторони з російською стороною спочатку були зустрічі з українською стороною, обов’язково. Бо війна у нас… Ми хочемо закінчити війну, а Путін не хоче. І треба підготувати спільне бачення, а потім вже контактувати з російською стороною. Я вважаю, що це було би продуктивніше", – додав Зеленський.

Він нагадав, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки очікується зустрічі з командою Трампа, зокрема з віцепрезидентом Венсом, а також матиме окремі зустрічі з членами Конгресу.

Крім того, до і після Мюнхенської конференції очікуються візити деяких представників адміністрації в Україну. Ймовірно йдеться про візити міністра фінансів Скотта Бессента та спецпредставника з питань України і Росії Кіта Келлога, який буде і на Мюнхенській конференції.

"Що стосується президента Трампа, він сказав, що чекає мене у Вашингтоні. Ми дуже чекаємо, що наші команди узгодять дати і план зустрічі в США. Як тільки це буде погоджено, я готовий до зустрічі", – зазначив Зеленський.