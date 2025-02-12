Зеленский прокомментировал взаимодействия между администрацией Трампа и Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает деталей взаимодействия между новой администрацией Белого дома и Кремлем, но надеется на встречу американской стороны с Украиной до того, как начнутся встречи российской и американской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

Зеленского спросили о сообщениях New York Post, где утверждают, что Трамп признал свой телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным.

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"Я честно не знаю деталей, о чем сказал президент Трамп. Наверное он так и сказал, что не очень хочет отвечать. Наверное, он и не очень хочет, чтобы все знали детали. И это его личные решения", – сказал президент.

"Для меня очень важно, чтобы перед встречами американской стороны с российской стороной сначала были встречи с украинской стороной, обязательно. Потому что война у нас... Мы хотим закончить войну, а Путин не хочет. И надо подготовить общее видение, а потом уже контактировать с российской стороной. Я считаю, что это было бы продуктивнее", – добавил Зеленский.

Он напомнил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности ожидается встречи с командой Трампа, в частности с вице-президентом Вэнсом, а также проведет отдельные встречи с членами Конгресса.

Кроме того, до и после Мюнхенской конференции ожидаются визиты некоторых представителей администрации в Украину. Вероятно, речь идет о визитах министра финансов Скотта Бессента и спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, который будет и на Мюнхенской конференции.

"Что касается президента Трампа, он сказал, что ждет меня в Вашингтоне. Мы очень ждем, что наши команды согласуют даты и план встречи в США. Как только это будет согласовано, я готов к встрече", – отметил Зеленский.