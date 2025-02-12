В Кремлі відреагували на рішення Вірменії щодо руху в Євросоюз

У Кремлі заявили, що бажання вступити до Євросоюзу є суверенним правом Вірменії, але треба ще "розібратися", наскільки це бажання є обопільним.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс", заявив у середу речник Кремля Дмитрій Пєсков.

За його словами, у Вірменії є певні політичні сили, які вважають, що "орієнтування на Євросоюз, за відсутності чіткого розуміння зацікавленості в цьому самого ЄС, що це орієнтування дасть якісь додаткові дивіденди для самої країни і для інтересів народу цієї країни".

"Це суверенне право Вірменії, але, звичайно ж, треба буде самим вірменам і всім іншим розібратися, наскільки це обопільне бажання, як до цього ставляться самі європейці", – сказав Пєсков.

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При цьому він заявив, що багато країн в процесі вступу в ЄС були поставлені в довгу чергу, що "вимірюється десятиліттями".

Національні збори Вірменії 12 лютого ухвалили в першому читанні проєкт закону, яким оголошено про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу.

В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.

У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.