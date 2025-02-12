В Кремле отреагировали на решение Армении по поводу движения в Евросоюз

В Кремле заявили, что желание вступить в Евросоюз является суверенным правом Армении, но надо еще "разобраться", насколько это желание является обоюдным.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", заявил в среду спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что "ориентирование на Евросоюз, при отсутствии четкого понимания заинтересованности в этом самого ЕС, что это ориентирование даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны".

"Это суверенное право Армении, но, конечно же, надо будет самим армянам и всем остальным разобраться, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы", – сказал Песков.

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При этом он заявил, что многие страны в процессе вступления в ЕС были поставлены в длинную очередь, которая "измеряется десятилетиями".

Национальное собрание Армении 12 февраля приняло в первом чтении проект закона, которым объявлено о начале процесса вступления страны в Европейский Союз.

В правительстве Армении ранее объясняли, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.

В Армении также говорят, что пока останутся в торговом союзе с Россией, несмотря на курс на ЕС.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.