Рютте говорит, что не обеспокоен сообщением о контактах США с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его не беспокоят сообщения о возможных контактах между США и Россией относительно войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО.

Рютте также отметил, что не хотел бы спекулировать на эту тему.

"Относительно контактов между США и РФ. НАТО – это на 50% США с точки зрения его экономической силы. Я не обеспокоен тем, что есть контакты между США и РФ, потому что мы все вовлечены в Альянс. Однако я не собираюсь рассуждать о том, какие переговоры ведутся, и кто что должен делать", – отметил генсек НАТО.

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По его словам, необходимо осознать две цели, которые есть у союзников Украины.

Первая цель – это убедиться, что Украина находится в лучшем положении к мирным переговорам.

И вторая – убедиться, что когда дело дойдет до мирных переговоров, их результат не будет изменен кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Как сообщалось, американское издание New York Post утверждает, что президент США Дональд Трамп признал свой телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным.

5 февраля у Путина впервые подтвердили контакты с администрацией Трампа по Украине.

Трамп также говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".