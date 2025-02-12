Австрия: коалиционные переговоры во главе с ультраправыми – в шаге от провала

Переговоры о создании коалиции под руководством ультраправой Австрийской партии свободы оказались на грани срыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Пророссийская и евроскептическая Австрийская партия свободы стремится возглавить правительство впервые с момента своего основания в 1950-х годах. Она заняла первое место на парламентских выборах в сентябре, получив около 29% голосов, но получила задачу сформировать правительство только в прошлом месяце, когда попытка центристов сделать это без нее провалилась.

Единственным потенциальным партнером ультраправых по коалиции является консервативная и проевропейская Австрийская народная партия. Сначала ультраправые планировали быстро достичь соглашения, поскольку ее позиции с "народниками" совпадают по многим вопросам, в частности, по жесткой миграционной политике.

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Но перспективы успешной коалициады ухудшились, когда стало понятно, что Партия свободы выдвигает много требований, неприемлемых для Народной партии.

Главным препятствием стало настаивание Партии свободы на том, что она будет контролировать и министерство финансов, и министерство внутренних дел. Так же партия выдвинула длинный список неприемлемых для "народников" требований, таких как исключения из санкций против России или обжалование преимущества судебных решений Европейского Союза

Народная партия опубликовала собственное предложение по распределению министерств, которое Партия свободы быстро отвергла. Она также заявила, что Партия свободы не выполнила ее требование гарантировать фундаментальные принципы, такие как верховенство права, отсутствие российского влияния и то, что Австрия является "надежным партнером Европейского Союза".

Партия свободы ответила, что эти принципы включают пункты, которые должны обсудить лидеры партий, но "Австрийская народная партия отказалась от этой дискуссии, поскольку хотела сначала окончательно решить вопрос о министерствах".

Такое перекладывание ответственности является исключительным, поскольку стороны договорились в одностороннем порядке не разглашать детали своих переговоров. Это свидетельствует о том, что они больше не в состоянии проводить дискуссии за закрытыми дверями, или же о том, что их больше беспокоит общественное мнение, поскольку их переговоры не достигли успеха, считают аналитики.

Если переговоры сорвутся, то есть несколько вариантов развития событий. Либо центристские партии снова попытаются сформировать правительство, либо Австрия пойдет на досрочные выборы. В случае реализации последнего сценария, как показывают опросы, лидерство Австрийской партии свободы над другими партиями будет только расти.

На прошлой неделе Австрийская партия свободы и Австрийская народная партия не стали прекращать коалиционные переговоры, несмотря на то, что не могли решить спор о распределении министерских портфелей.

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