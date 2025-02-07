Коаліційні переговори в Австрії продовжаться попри суперечку щодо портфелів

Ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) та консервативна Австрійська народна партія (ÖVP) не стали припиняти коаліційні переговори попри те, що не можуть вирішити суперечку щодо розподілу міністерських портфелів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило австрійське видання Die Presse.

Цього тижня коаліційні переговори в Австрії зайшли в глухий кут – між двома партіями залишаються значні розбіжності. Зокрема, стосовно розподілу міністерських посад.

І FPÖ, і ÖVP претендують на впливові портфелі міністерств внутрішніх справ і фінансів. За даними джерел, пропозиція, яку у вівторок представив лідер ультраправої FPÖ щодо розподілу міністерств, є неприйнятною для Народної партії. Переговори вирішили припинити.

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Однак у четвер Кікль зустрівся з федеральним президентом Александром ван дер Белленом і мав телефонну розмову з лідером ÖVP Крістіаном Штокером. Незабаром після розмови Штокер підтвердив, що переговори продовжаться цього тижня.

Поки що залишається невідомим, як виглядатиме вирішення суперечки щодо розподілу портфелів. У колах ÖVP існують різні думки щодо того, наскільки сильно вони повинні наполягати на Міністерстві внутрішніх справ. Частина партійців наполягають, що партія не повинна відмовлятись від міністерства за жодних умов.

У четвер виповнилося 130 днів з дня виборів до Національної ради Австрії. Це найдовший період, протягом якого країна залишається без уряду.

Частково це пов'язано з провалом переговорів між трьома партіями ÖVP, SPÖ та Neos, що призвело до початку переговорів між ультраправими і консерваторами.

Детально читайте у статті – Австрійська катастрофа: чому ультраправий противник України може очолити уряд країни.