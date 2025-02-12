Німецькі ультраправі хочуть у разі перемоги піти шляхом Угорщини

Кандидатка в канцлери Німеччини від ультраправих Аліса Вайдель під час відвідування Угорщини в середу, 12 лютого, назвала її прем'єр-міністра Віктора Орбана "чудовим прикладом для наслідування" в разі приходу до влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Під час першої офіційної зустрічі з очільником європейської держави – Орбаном – у Будапешті Вайдель запевнила, що її партія "Альтернатива для Німеччини" "піде шляхом Угорщини, нашого великого зразка для наслідування, якщо ми увійдемо до складу уряду".

Вайдель також чітко дала зрозуміти, що прагне співпрацювати з Орбаном у Брюсселі.

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"Ми повинні працювати разом, щоб реформувати Європейський Союз за будь-яку ціну. І це можна зробити тільки зсередини", п – заявила вона, навівши як приклад демонтаж "бюрократичної, дорогої та, на мій погляд, корумпованої надбудови".

"АдН" та Орбанова партія "Фідес" входять до різних політичних груп у Європейському парламенті – "Європи суверенних націй" і "Патріотів за Європу" відповідно.

Дводенний візит Аліси Вайдель до Угорщини ілюструє прагнення її партії до міжнародного визнання і легітимності, зазначає Politico.

Сам Віктор Орбан раніше відкрито підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини" перед достроковими парламентськими виборами в країні 23 лютого.

Останні опитування показують, що "АдН" перебуває на стабільному другому місці з 20% німецьких виборців, готових за неї проголосувати. Цього буде недостатньо для формування уряду.