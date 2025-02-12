Немецкие ультраправые хотят в случае победы пойти путем Венгрии

Кандидат в канцлеры Германии от ультраправых Алис Вайдель во время посещения Венгрии в среду, 12 февраля, назвала ее премьер-министра Виктора Орбана "прекрасным примером для подражания" в случае прихода к власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Во время первой официальной встречи с главой европейского государства – Орбаном – в Будапеште Вайдель заверила, что ее партия "Альтернатива для Германии" "пойдет по пути Венгрии, нашего великого образца для подражания, если мы войдем в состав правительства".

Вайдель также четко дала понять, что стремится сотрудничать с Орбаном в Брюсселе.

Реклама:

"Мы должны работать вместе, чтобы реформировать Европейский Союз любой ценой. И это можно сделать только изнутри", – заявила она, приведя в пример демонтаж „бюрократической, дорогой и, на мой взгляд, коррумпированной надстройки".

"АдГ" и партия Орбана „Фидес" входят в разные политические группы в Европейском парламенте – „Европы суверенных наций" и „Патриотов за Европу" соответственно.

Двухдневный визит Алис Вайдель в Венгрию иллюстрирует стремление ее партии к международному признанию и легитимности, отмечает Politico.

Сам Виктор Орбан ранее открыто поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии" перед досрочными парламентскими выборами в стране 23 февраля.

Последние опросы показывают, что "АдГ" находится на стабильном втором месте с 20% немецких избирателей, готовых за нее проголосовать. Этого будет недостаточно для формирования правительства.