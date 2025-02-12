У Німеччині знайшли чоловіка, який показав нацистський салют біля мітингу "АдН"

Поліція німецького міста Фрайбург ідентифікувала чоловіка, який показав нацистське вітання неподалік від заходу ультраправої "Альтернативи для Німеччини" цього понеділка, 10 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Під час передвиборчого мітингу "АдН" у Фрайбурзі в понеділок, який відбувався біля громадського центру, неподалік вийшов чоловік, який зробив нацистське вітання.

Відео салюту поширив кандидат у депутати Бундестагу від Лівої партії Вінценц Глайзер, який заявив, що подав до поліції скаргу на інцидент.

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Речник поліції Фрайбурга в коментарі Spiegel сказав, що там отримали "кілька повідомлень" про інцидент. Хоча людину на відео ідентифікували, додаткову інформацію про неї надати правоохоронці відмовились.

У Німеччині заборонене нацистське вітання як прославляння режиму Гітлера. Тим не менш, про подібні інциденти час від часу повідомляють правоохоронці.

Нещодавно у скандал потрапив американський мільярдер Ілон Маск, який у день інавгурації Дональда Трампа показав жест, схожий на нацистське вітання.