Шольц прокоментував схожий на нацистський салют жест Маска
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи схожий на нацистське вітання жест американського мільярдера Ілона Маска, підтвердив неприйняття "крайніх правих поглядів".
Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, повідомляє "Європейська правда".
Шольц зауважив, що він уже не раз коментував заяви Маска, "тому що він багато говорив про Європу".
"Просто повторю те, що говорив: у нас у Європі є свобода слова, і кожен може говорити те, що хоче – навіть якщо він мільярдер. А що ми не сприймаємо, так це підтримку крайніх правих поглядів", – додав канцлер Німеччини.
Нагадаємо, на заході з нагоди інавгурації Трампа в понеділок Ілон Маск підняв руку в жесті, який в інтернеті порівняли з нацистським вітанням.
Сам Маск відповів на критичні коментарі, відзначивши, що його дуже втомлюють атаки у стилі "всі є Гітлером".
Деякі користувачі в X стали на захист Маска, стверджуючи, що він висловив "моє серце з тобою", і критикували дописи, які стверджували протилежне.
Ілон Маск публічно підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини", антиімміграційну та антиісламську партію, на майбутніх національних виборах у цій країні.