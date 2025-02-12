В Германии нашли мужчину, который показал нацистский салют возле митинга "АдГ"

Полиция немецкого города Фрайбург идентифицировала мужчину, который показал нацистское приветствие неподалеку от мероприятия ультраправой "Альтернативы для Германии" в этот понедельник, 10 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во время предвыборного митинга "АдГ" во Фрайбурге в понедельник, который проходил возле общественного центра, неподалеку вышел человек, который сделал нацистское приветствие.

Видео салюта распространил кандидат в депутаты Бундестага от Левой партии Винценц Глайзер, который заявил, что подал в полицию жалобу на инцидент.

Реклама:

Представитель полиции Фрайбурга в комментарии Spiegel сказал, что там получили "несколько сообщений" об инциденте. Хотя человека на видео идентифицировали, дополнительную информацию о нем предоставить правоохранители отказались.

В Германии запрещено нацистское приветствие как прославление режима Гитлера. Тем не менее, о подобных инцидентах время от времени сообщают правоохранители.

Недавно в скандал попал американский миллиардер Илон Маск, который в день инаугурации Дональда Трампа показал жест, похожий на нацистское приветствие.