У Литві розробили план реагування на диверсії в Балтійському морі

У Литві Комісія з національної безпеки на чолі з прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом схвалила план реагування державних відомств на пошкодження комунікаційних або електричних кабелів та іншої критичної інфраструктури в Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Головну роль у реагуванні на можливі диверсії та затриманні підозрілих суден відіграватимуть Служба охорони держкордону Литви, підрозділ у боротьбі з тероризмом Aras, а також збройні сили країни.

Палуцкас заявив, що кабелі в Балтійському морі буде захищено за рахунок наявних ресурсів, але надалі на це можуть бути виділені додаткові кошти.

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"Ми точно нічого не послабимо, потреба в цих ресурсах і засобах, тією мірою, якою вона була виражена, задовольняється або за рахунок наявних ресурсів, або буде запланована в майбутньому", – заявив прем'єр у середу після засідання уряду.

За словами прем'єра, іншим країнам регіону ще належить зробити певні кроки, щоб досягти литовського рівня технологічного захисту.

Раніше в Естонії припускали, що судноплавним компаніям доведеться платити за користування Балтійським морем, щоб покрити високі витрати на захист підводних кабелів.

Своєю чергою Палуцкас заявляв, що Європейський Союз міг би фінансово підтримати країни, які постраждали від потенційних актів саботажу на тлі серії інцидентів з пошкодженням кабелів у Балтійському морі.