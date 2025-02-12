В Литве разработали план реагирования на диверсии в Балтийском море

В Литве Комиссия по национальной безопасности во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом одобрила план реагирования государственных ведомств на повреждение коммуникационных или электрических кабелей и другой критической инфраструктуры в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Главную роль в реагировании на возможные диверсии и задержании подозрительных судов будут играть Служба охраны госграницы Литвы, подразделение по борьбе с терроризмом Aras, а также вооруженные силы страны.

Палуцкас заявил, что кабели в Балтийском море будут защищены за счет имеющихся ресурсов, но в дальнейшем на это могут быть выделены дополнительные средства.

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"Мы точно ничего не ослабим, потребность в этих ресурсах и средствах, в той мере, в какой она была выражена, удовлетворяется либо за счет имеющихся ресурсов, либо будет запланирована в будущем", – заявил премьер в среду после заседания правительства.

По словам премьера, другим странам региона еще предстоит сделать определенные шаги, чтобы достичь литовского уровня технологической защиты.

Ранее в Эстонии предполагали, что судоходным компаниям придется платить за пользование Балтийским морем, чтобы покрыть высокие расходы на защиту подводных кабелей.

В свою очередь Палуцкас заявлял, что Европейский Союз мог бы финансово поддержать страны, пострадавшие от потенциальных актов саботажа на фоне серии инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море.